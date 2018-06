SPÖ: Finanzminister schafft Steuerprivileg für Immo-Investoren

"In Zukunft werden nur noch die privaten Käufer von Eigenheimen oder Grundstücken die Grunderwerbssteuer zahlen." So kritisierte SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan Krainer am Dienstag einen Punkt des Jahressteuergesetzes, das morgen den Ministerrat passieren soll und wonach Immobilieninvestoren keine Grunderwerbsteuer mehr zahlen, wenn Immobilien über verschachtelte Firmenkonstruktionen gekauft werden.

Mit dem Jahressteuergesetz wolle Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) ein Steuerprivileg für Immobilienkonzerne schaffen, so Krainer. "Mit einfachen Konstruktionen können die großen Player die Grunderwerbssteuer vollständig umgehen", kritisiert der Oppositionspolitiker. "Das spottet jedem normalen Verständnis von Steuergerechtigkeit, bei der jeder seinen fairen Anteil beiträgt." Vom Finanzministerium hieß es hingegen, dass das Grunderwerbsteuergesetz schon bisher so interpretiert worden sei, es sich also um eine "Klarstellung" handle.

(APA)