Nationalrat beschließt Handelsabkommen CETA

Der Nationalrat ratifiziert am Mittwoch das umstrittene transatlantische Handelsabkommens CETA. Zustimmung für den Pakt zwischen EU und Kanada ist nicht nur von der Koalition (und damit neben der ÖVP auch vom einstigen CETA-Gegner FPÖ), sondern auch von den Neos zu erwarten. SPÖ und Liste Pilz halten dagegen und wollen erneut eine Volksabstimmung beantragen. Am Mittwochvormittag sind noch einmal zahlreiche Appelle ergangen, den CETA-Pakt im Nationalrat nicht abzusegnen. Die Plattform "Anders Handel-Globalisierung gerecht gestalten" hielt vor dem Parlamentsausweichgebäude auch eine Demonstration ab.

SPÖ-Europasprecher Jörg Leichtfried wirft der FPÖ-ÖVP-Regierung und den Regierungsparteien im Zusammenhang mit CETA "einen dreifachen Verrat" vor: "Verrat an den WählerInnen der FPÖ, Verrat an denen, die ein gerechtes Österreich wollen, und Verrat an der parlamentarischen Demokratie", teilte er in einer Aussendung mit.

Erst am Montag hatten sich kleinere Bauern gegen das EU-Kanada-Freihandelsabkommen CETA ausgesprochen. Die Jungbauern des ÖVP-Bauernbund sprachen - ganz der Parteilinie entsprechend - am Dienstag jedoch für CETA aus. Die ÖVP-Jungbauern verweisen in ihrer Argumentation für CETA auf Österreich als ein vom Außenhandel geprägtes Land. "Die Österreichische Jungbauernschaft sieht in der Ausweitung des Außenhandels eine Chance für die Landwirtschaft, allerdings unter der Prämisse, dass dabei die hohen Produktions-, Lebensmittel- und Umweltstandards wie auch die besonderen Gegebenheiten der österreichischen Landwirtschaft gewährleistet und berücksichtigt werden", so Generalsekretär Andreas Kugler. Das sei aus Sicht der Jungbauernschaft beim CETA-Abkommen auch der Fall.

Weitere Proteste angekündigt

Mehrere Plattformen haben wieder Proteste angekündigt. Greenpeace, Global 2000 und Co, erinnerten daran, dass sich laut Umfragen einen Mehrheit der Österreicher gegen CETA aussprächen und dass ein Volksbegehren gegen CETA und Co von mehr als 560.000 Bürgern unterzeichnet wurde. Die Plattform "Anders Handeln" wurde initiiert von Attac, Global 2000, Südwind, den Gewerkschaften PRO-GE, Vida und Younion _ Die Daseinsgewerkschaft, der Katholischen ArbeitnehmerInnenbewegung sowie der ÖBV-Via Campesina Austria und wird laut eigenen Angaben von rund 50 weiteren Organisationen unterstützt.

Neuerliche Kritik an CETA und dem Beschlussvorhaben der Bundesregierung kam am Dienstag auch von der Arbeiterkammer (AK) und vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB). Die AK untermauerte ihre ablehnende Haltung mit einer Studie, die sie bei Professor Konrad Lachmayer bestellt hat. Der Wissenschafter untersuchte das CETA-Abkommen und arbeitete das Ausmaß an Privilegien von Investoren heraus. Sein Ergebnis laut Aussendung der AK: CETA gewährt den internationalen Konzernen in mehrfacher Weise Vorteile in Österreich - vor allem auch gegenüber österreichischen Unternehmen. Dafür gebe es keine sachliche Rechtfertigung.

(APA)