Österreich Mittelstand geht es bestens

Österreichs Mittelstand geht es offenbar prächtig. Laut einer neuen Konjunkturumfrage von Creditreform hat sich der so genannte Lage- und Erwartungsindex weiter vebessert, dank der guten konjunkturellen Bedingungen haben auch die Beschäftigung und die Investitionstätigkeit im Mittelstand zugenommen. Besonders gut aufgestellt ist die Dienstleistungsbranche und das verarbeitende Gewerbe. Dank des Baubooms konnte die Bauwirtschaft wenigstens die Talsohle überwinden. Beim Handel verlief die Entwicklung freilich nicht so dynamisch. Creditrefrom hat im Frühjahr 1700 österreichische Klein- und Mittelunternehmen befragt.

Dabei vermeldeten die KMU den besten Auftragsstand seit dem Jahr 2011. Der Saldo aus gestiegenen und gesunkenen Aufträgen ist im zweiten Jahr in Folge im positiven Bereich. Auch die Umsätze haben sich in den letzten zwölf Monaten positiv entwickelt - und das erstmals seit fünf Jahren. In den letzten Monaten haben 30,6 Prozent der Befragten steigende Umsätze verbuchen können (Vorjahr: 23,8 Prozent). Dafür mussten 17,6 Prozent der Mittelständler Umsatzeinbußen hinnehmen.

Verarbeitendes Gewerbe mit Umsatzplus

Die meisten Umsatzzuwächse gab es beim verarbeitenden Gewerbe (36,4 Prozent). Beim Handel meldeten 31,4 Prozent der Befragten ein Umsatzplus - genauso wie im vergangenen Jaar. Dafür gaben deutlich mehr Dienstleistungsunternehmen Umsatzzuwäche an, nämlich 30,3 Prozent. Im Vorjahr waren es nur 24,4 Prozent.

Conclusio von Creditreform: "Alle Indikatoren zeigen eine durch die Bank gute Wirtschaftslage der österreichischen KMU."

