Flüchtlinge am Arbeitsmarkt: Österreich ist besonders stark betroffen

Die Industriestaatenorganisation OECD hat heute ihren Migrationsbericht für 2018 veröffentlicht. Dabei geht es um die Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Das sind die wichtigsten Eckpunkte des Berichts:

+ In den meisten OECD-Ländern dürfte sich die Zahl der Arbeitskräfte durch die Flüchtlinge nur minimal erhöhen. Für mehr als die Hälfte der europäischen Länder soll es kaum oder geringe Auswirkungen geben, heißt es in dem Bericht. Das verwundert nicht. Denn einige europäische Länder haben wenig Flüchtlinge aufgenommen. Anders ist die Situation in Griechenland, Schweden, Österreich und Deutschland. In Griechenland, Schweden und Österreich könnte die Zahl der Arbeitskräfte von Ende 2017 bis Ende 2020 um 0,5 Prozent steigen, in Deutschland um 0,8 Prozent.

+ Eine große Herausforderung ist die Integration von jungen, weniger gut ausgebildeten Männern (im Alter von 18 bis 34 Jahren). Allein in dieser Gruppe könnte in Österreich die Zahl der Arbeitskräfte bis Ende 2020 um 15 Prozent steigen. In Deutschland wird ein Anstieg um 14 Prozent prognostiziert, dann folgen Schweden und Luxemburg mit jeweils neun Prozent.

+ Ein weiterer Punkt ist die Arbeitslosigkeit. Auch hier ist Österreich im Vergleich zu vielen OECD-Ländern überdurchschnittlich stark betroffen. So soll sich in Österreich die Zahl der Arbeitslosen bis 2020 von zwei bis vier Prozent erhöhen.