Mahrer löst Leitl auch als SVA-Obmann ab

Einen Monat nach dem Wechsel an der Spitze der Wirtschaftskammer trat der neue Präsident Harald Mahrer jetzt auch in der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) die Nachfolge Christoph Leitls an. Mittwochnachmittag wählte der Vorstand Mahrer zum neuen Obmann. Seine erste große Aufgabe ist die Zusammenführung der SVA mit der Sozialversicherungsanstalt der Bauern zur Sozialversicherung der Selbständigen (SVS).

"Mit der SVS wollen wir einen starken, modernen und kundenorientierten Allsparten-Träger für alle Selbständigen in Österreich schaffen", betonte Mahrer in einer Aussendung.

Als Obmann-Stellvertreter in die SVA zurückgekehrt ist Karlheinz Kopf, seit Ende Mai WKÖ-Generalsekretär. Die Funktion des stv. SVA-Obmannes übte er schon von 2001 bis 2008 (als Wirtschaftsbund-Generalsekretär) aus, ehe er 2008 ÖVP-Klubobmann und 2013 Zweiter Nationalratspräsident wurde. Zweiter Obmann-Stellvertreter neben Kopf bleibt Wilhelm Turecek.

Die SVA ist der Sozialversicherungsträger für Selbstständige und Unternehmer und betreut rund 850.000 Kunden.

