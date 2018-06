Deutschland macht 2,9 Milliarden mit Griechenland-Hilfe

Die Griechenland-Krise hat Deutschland einen ordentlichen Gewinn beschert. Seit 2010 hat die Bundesrepublik insgesamt 2,9 Mrd. Euro Zinsen mit den Milliardenhilfen zur Rettung des hochverschuldeten Landes verdient. Das geht aus einer Antwort der deutschen Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt.

Die Nachricht kam genau vor einem Treffen der Euro-Finanzminister heute, Donnerstag, in Luxemburg. Sie wollen über mögliche weitere Schuldenerleichterungen für Athen beraten - Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hielt sich hierzu lange bedeckt und soll auch nicht zu großen Zugeständnissen bereit sein.

Das dritte Hilfsprogramm von bis zu 86 Milliarden Euro läuft im August aus. Zur Debatte stehen die Streckung oder der Rückkauf von Krediten sowie ein Finanzpolster für den Schuldendienst der nächsten Jahre für das Land.

2,5 Mrd. Gewinn aus Anleihenkäufen

Der Antwort der deutschen Regierung zufolge gab es seit 2010 vor allem Gewinne aus Ankäufen griechischer Staatsanleihen im Rahmen des "Securities Market Programme" (SMP) der Europäischen Zentralbank (EZB), die bei der Bundesbank anfielen und dem Bundeshaushalt überwiesen wurden.

Bis 2017 seien bei der Deutschen Bundesbank 3,4 Milliarden Euro an Zinsgewinnen aus den SMP-Käufen erzielt worden, hieß es. Nur 2013 und 2014 seien Gewinne abgeführt worden an den Euro-Rettungsfonds ESM und an Griechenland, was unterm Strich einen verbleibenden Gewinn von rund 2,5 Milliarden Euro bedeutet. Hinzu kommen Zinsgewinne von 400 Millionen Euro aus einem Darlehen der Staatsbank KfW.

Deutsche Grüne fordern Erleichterungen für Athen

Der deutsche Grünen-Budgetexperte Sven-Christian Kindler forderte angesichts der Gewinne Schuldenerleichterungen für Athen. "Entgegen allen rechten Mythen hat Deutschland massiv von der Krise in Griechenland profitiert." Es könne nicht sein, dass die Regierung mit griechischen Zinsgewinnen den deutschen Haushalt saniere.

Griechenland ist seit 2010 auf Unterstützung der europäischen Partner und des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen. Als Gegenleistung für vergünstigte Kredite in Höhe von knapp 274 Milliarden Euro musste das Land Sparprogramme und Strukturreformen auflegen. Nach Angaben der EU-Kommission wurden allein in den vergangenen drei Jahren 450 Einzelmaßnahmen durchgesetzt.

Inzwischen verzeichnet Griechenland wieder Wirtschaftswachstum und Haushaltsüberschüsse, wenn man den Schuldendienst ausklammert. Doch ist immer noch jeder Fünfte arbeitslos und die staatliche Verschuldung liegt bei etwa 180 Prozent der Wirtschaftsleistung. Ab August will Athen wieder reguläre Kredite am Finanzmarkt aufnehmen.

