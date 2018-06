Arbeitszeit: „Zwölf Stunden nur freiwillig“

Die Arbeitszeit kann nicht vom Unternehmen auf täglich zwölf Stunden ausgeweitet werden. Das wollen ÖVP und FPÖ mit einer Änderung des Initiativantrags sicherstellen, der das Arbeitszeitgesetz neu regelt. Erlaubt wird ein Zwölf-Stunden-Tag, wenn der Arbeitnehmer freiwillig mehr arbeiten will, um so zum Beispiel ein längeres Wochenende zu haben. Das Gesetz soll am 1. Jänner 2019 in Kraft treten.