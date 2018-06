Früheste Weinernte seit Menschengedenken

Wien. Kaum eine andere Berufsgruppe in Österreich erfährt den Klimawandel so dramatisch wie die heimischen Weinbauern. In den vergangenen Jahren gab es kaum ein Jahr ohne Wetterkapriolen. Spätfröste, Hagel, Starkregen, extreme Hitze und Trockenheit. Längst wirkt sich das Klima auf die gesamte Vegetation im Weingarten aus.

Schon in den vergangenen Jahren gab es sehr frühe Ernten. Statt September rückt der Beginn der Lese vor allem im Burgenland längst in den August. Aber was heuer in den Weingärten los ist, haben selbst so erfahrene Winzer wie der Neckenmarkter Anton Hundsdorfer noch nicht erlebt. "Wenn das so weitergeht, dann sind wir heuer noch eine Woche früher mit der Lese dran", erzählt er der "Presse". 2018 könnte als der früheste Erntebeginn seit Menschengedenken in die Annalen eingehen.

Auch der burgenländische Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld, Winzer aus Donnerskirchen, spricht von einem extremen Jahrgang. "Die Trauben sind gesund, in ein paar Wochen wird man schon die ersten kosten können." Zumindest für die Rotweinwinzer im Burgenland ist der Klimawandel, sofern er keinen Frost oder Hagel bringt, durchaus von Vorteil.

Die vergangenen Jahre gelten allesamt als überdurchschnittlich gut, und sollte es heuer bei der Ernte keine extreme Nässe geben, steht der nächste Topjahrgang ins Haus. Erst dieser Tage konnte Hundsdorfer einen der begehrtesten Weinpreise gewinnen. Die Rotweincuveé "Canis 2015" wurde zum Salonsieger 2018 gekürt. Für das Weingut ist das der zweite Siegerwein innerhalb von fünf Jahren bei der härtesten Wein-Challenge des Landes.