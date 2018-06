Neuzulassungen von E-Pkw in Österreich doppelt so hoch wie im EU-Schnitt

Österreich liegt bei den neuzugelassenen E-Pkw im EU-Spitzenfeld. Das zeigt eine aktuelle Analyse des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Demnach ist der E-Auto Anteil in Österreich ist doppelt so hoch wie im EU-Schnitt. Einsamer Spitzenreiter in Europa ist Norwegen mit 27,5 Prozent E-Pkw-Anteil, gefolgt von Island mit 2,8 Prozent.

EU-Spitzenreiter sind die Niederlande, wo 2,8 Prozent der Pkw-Neuzulassungen mit Strom fahren. Schon an zweiter Stelle liegt Österreich mit 1,7 Prozent in den ersten fünf Monaten. Den dritthöchsten Anteil hat Portugal. Österreich zähle in der EU zu den Vorreitern, was aus energiepolitischer Sicht sehr positiv sei, kommentierte VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen das Ergebnis. Denn während klimaschädliches Erdöl teuer importiert werden müsse, könne Österreich Strom aus erneuerbarer Energie selber erzeugen.

In Norwegen ist der E-Pkw-Anteil bei den neuen Autos heuer bereits auf 27,5 Prozent gestiegen. In den ersten vier Monaten des Vorjahres lag der Anteil bei 20,8 Prozent. "Norwegen fördert einerseits E-Pkw, andererseits wird Diesel und Benzin über eine CO2-Abgabe höher besteuert", erklärt Rasmussen. Norwegen zeigt aber auch, dass zu hohe E-Pkw-Förderungen negative Seiteneffekte haben. Eine Umfrage in Norwegen hat gezeigt, dass nach dem Kauf eines E-Autos weniger mit dem Öffentlichen Verkehr und mehr mit dem Auto gefahren wird - was aus Verkehrs- und Umweltsicht kontraproduktiv ist.

Bezirk Rohrbach in Österreich führend

Innerhalb von Österreich nimmt der Bezirk Rohrbach im Mühlviertel die Spitzenposition ein. Dort sind 7,1 Prozent der Pkw-Neuzulassungen E-Autos. An zweiter Stelle folgt Wien Innere Stadt.

Das Beispiel Rohrbach zeige, dass E-Pkw für die Regionen gut geeignet seien. VCÖ-Expertin Rasmussen verweist auf erfolgreiche Pilotprojekte bei E-Carsharing hin. Im steirischen Vulkanland arbeiten 23 Gemeinden und 16 Betriebe zusammen, rund 60 E-Fahrzeuge umfasst der Carsharing-Pool. Im Mühlviertel haben sich mehrere Gemeinden zusammengeschlossen und bieten E-Carsharing an. In Niederösterreich gibt es bereits in mehr als 70 Gemeinden E-Carsharing.

(red.)