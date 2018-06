Brexit: Tausende Airbus-Jobs wackeln

Paris/London. So laut hat der europäische Autobauer Airbus noch nie im Zusammenhang mit dem Brexit Alarm geschlagen: Zwei Jahre, nachdem die Mehrheit der Briten für einen EU-Austritt votiert hat, warnt Airbus vor harten Konsequenzen für seinen britischen Standort, sollte es zu einem EU-Ausstieg der Briten ohne Vertrag über künftige Handelsbeziehungen kommen.

„Einfach gesagt, ein No-Deal-Szenario gefährdet direkt die Zukunft von Airbus in Großbritannien“, sagte der für das operative Geschäft von Airbus Commercial Aircraft zuständige Manager Tom Williams am Freitag der BBC. Damit wären Tausende Jobs in Großbritannien gefährdet. Ohne einen Brexit-Vertrag könne Airbus in Großbritannien keine Investitionsentscheidungen treffen, warnte das Unternehmen in einem Memorandum. Dies gelte auch für die Produktion der nächsten Generation von Tragflächen. Hier werde ernsthaft in Erwägung gezogen, nach Alternativen zu suchen, führte Manager Williams aus.

Laut Experten läuft die Konkurrenz um die Produktion dieser Großbauteile längst. Als Rivalen gelten neben Deutschland auch Spanien und Südkorea.

Laut Williams hängen in Großbritannien 100.000 Arbeitsplätze von Airbus ab. Direkt beschäftigt der Konzern dort 14.000 Mitarbeiter. Flugzeugflügel werden in einer modernen Anlage in Wales hergestellt. Analysten rechnen trotz der eindringlichen Warnung nicht mit einem überstürzten Airbus-Abschied von der Insel, allein schon wegen langer Vorlaufzeiten beim Bau und Wartelisten der Kunden.

Airbus erhöht aber den Druck auf die britische Regierung. Airbus kritisiert auch die bisher in London angepeilte Übergangsfrist bis Ende 2020: Diese sei zu kurz für den Konzern, um seine Lieferkette anzupassen. Sollte der Zeitplan Bestand haben, würde Airbus von einem Ausbau seines britischen Zulieferernetzes absehen. Erst kürzlich hat auch Siemens vor einem Ausstieg der Briten aus der EU-Zollunion ohne Anschlussregelung gewarnt.

Anleger unterstützen offenbar die Haltung: Die Airbus-Aktie lag am Freitag rund ein Prozent im Plus. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 23.06.2018)