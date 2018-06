Russlands Reiche legen ihr Vermögen offen

Es scheint, als hätten die vermögenden Russen auf diese Gelegenheit richtig gewartet. Und nun, da sie da ist, packen sie sie auch massenweise am Schopf. Wie jedenfalls dieser Tage die Wirtschaftszeitung „Wedomosti“ berichtete, rennen die Reichen, die ihr – teils illegal erworbenes – Geld im Ausland geparkt haben, den Beratern die Türen ein, um das Geld straffrei offenzulegen und, wo nötig, zu legalisieren. Die Zeitung beruft sich dabei auf diverse Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen und einen Vertreter der russischen Steuerbehörde.

Von etwa 200 eingegangenen Deklarationen berichtet allein eines der vier großen globalen Wirtschaftsprüfungsunternehmen. Bei den anderen ein ähnliches Bild. Dabei steht die Aktion, die bis März 2019 läuft, noch relativ am Anfang. Vor zweieinhalb Monaten wurde sie gestartet. Ihr Name: Zweite Kapitalamnestie.

Man beobachte Zuflüsse – und zwar vor allem großer Einlagen, hatte Herman Gref, Chef der landesweit größten Bank Sberbank, schon vor einem Monat erklärt. Und ohne den Grund dafür eindeutig feststellen zu können, mutmaßte Gref, dass das Phänomen mit dem Amnestiegesetz zu tun habe. Für das zweite Halbjahr erwarte er eine Zunahme der Zuflüsse.

Zuflüsse bei den Banken steigen

Der Kreml hat für seinen Schachzug den Moment der Präsidentenwahlen im März geschickt genützt. Und er hat gleichzeitig das Angebot gegenüber der ersten Kapitalamnestie, die vor zwei Jahren zu Ende gegangen und ein mäßiger Erfolg war, deutlich verbessert.

So können die reichen Russen nun nicht nur offene, sondern auch geheime Konten deklarieren, ohne für Übertretungen des Steuer- oder Devisengesetzes belangt zu werden. Und gleich wie bei der ersten Amnestie müssen die Betroffenen das Geld weder nach Russland transferieren noch Gewinn- bzw. Einkommenssteuer für die deklarierte Summe zahlen.

Es ist freilich nicht nur das Lockangebot des Kremls, das so manche reichen Russen überzeugt. Der Westen und der Rest der Welt tragen das Ihrige dazu bei, dass Bewegung in die Angelegenheit kommt. Konkret nämlich dadurch, dass sie Sanktionen gegen Vertreter des russischen Establishments verhängt haben und im Fall der USA bis zuletzt immer neue verhängten. Schon der Beschluss des US-Sanktionsgesetzes CAATSA Anfang August 2017 hatte Unruhe im russischen Geldadel ausgelöst, es könnten Konten im Westen eingefroren werden. Und zwar so sehr, dass sowohl Raiffeisenbank Russland als auch Sberbank Private Banking und Alfa Capital von einem untypisch hohen Kapitalzufluss seitens juristischer wie auch Privatpersonen im Jänner sprachen. Als Herkunftsländer nannte die Sberbank damals übrigens vor allem die Schweiz, aber auch Österreich und Großbritannien. Es habe sich um Hunderte Millionen gehandelt. Die durchschnittliche Überweisungssumme sei binnen eines Jahres von 2,3 Millionen Dollar auf 3,8 Millionen Dollar (drei Mio. Euro) gestiegen. Dabei war zu diesem Zeitpunkt das Amnestiegesetz noch gar nicht in Kraft.

Der Schock unter Russlands Reichen ist heute, ein paar Monate später, ungleich größer, nachdem die USA am 6. April beispiellos scharfe Strafmaßnahmen gegen einige Oligarchen verhängt haben. Vor allem dass es mit dem Milliardär Viktor Wekselberg einen Großunternehmer getroffen hat, der nie durch eine besondere Nähe zum Kreml aufgefallen war, brachte die übrigen Tycoons zur Überzeugung: Ab sofort kann es jeden treffen, wenn die USA das wollen.

Automatischer Austausch von Steuerinformationen droht

Für Furcht unter den Reichen sorgen freilich nicht nur die Sanktionen. Mindestens so sehr Unruhe verbreitet ein anderer Schachzug der Behörden, der Mitte dieses Jahres zur Umsetzung gelangt: Der automatische Austausch von Steuerinformationen. Inzwischen haben über 70 Länder zugestimmt, den russischen Steuerbehörden Daten über Geldflüsse mit dem Verdacht auf Steuerhinterziehung zu übergeben. Das Pikante: Unter ihnen findet sich auch eine Reihe von Offshore-Paradiesen wie Virgin Islands oder die Bermudas.

Genau dieser automatische Datenaustausch schüchtert die Unternehmer am meisten ein, behauptet Juri Kulikov, Leiter für Steuerpraxis bei UFG Wealth Management, gegenüber „Wedomosti“. Und Anna Woronkowa von KPMG hält fest, dass das Verstecken von ausländischen Vermögenswerten immer schwieriger, teurer und gefährlicher werde: „Und noch eine Amnestie (seitens des russischen Staates) wird es wohl kaum geben“.

Und dennoch: Obwohl die Möglichkeit zur Amnestie bereitwillig angenommen wird, so sind die reichen Russen bei der anschließenden Rückführung des Geldes doch zögerlicher. Zu sehen war dies im März, als der russische Staat Anleihen im Wert von vier Mrd. Dollar begab. Kremlchef Wladimir Putin hätte gerne gehabt, dass Russen in diese Papiere investieren, wie er Ende 2017 bei einem Treffen mit Großunternehmern sagte. Er bot in diesem Zusammenhang auch an, dass russische Auslandsgelder unter Umgehung der europäischen Clearinggesellschaften Euroclear und Clearstream nach Hause transferiert werden. Am Ende gingen nur fünf Prozent der Staatsanleihen an russische Investoren, erklärte später Finanzminister Anton Siluanov. Den Rest kauften ausländische Investoren.

Der Staat gibt indes nicht auf, denn er braucht dringen Investitionen jeglicher Art, um die Wirtschaft anzukurbeln: Aktuell arbeitet die Regierung daher an neuen Privilegien, sprich Regeln für die so genannten „Speziellen Investitionsverträge“, um Investoren ins Land zu locken. Werden sie tatsächlich beschlossen und attraktiv ausgestaltet, kommen sie ausländischen wie inländischen Geldgebern zugute.