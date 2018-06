„Überstundenklau“: AK fordert Strafen

Wien. 250 Millionen Überstunden machen Österreichs Arbeitnehmer im Jahr. Allein das ist Johann Kalliauer, dem Präsidenten der Arbeiterkammer OÖ, ein Dorn im Auge. Denn nur ein Fünftel der Beschäftigten, die mehr arbeiten, macht das auch gerne. Der Rest der vom Sozialforscher Sora repräsentativ Befragten will weniger arbeiten – auch wenn damit Gehaltseinbußen verbunden sind, heißt es in dem am Montag präsentierten Arbeitsklima-Index.

Was Kalliauer aber noch mehr ärgert: Rund 18 Prozent der geleisteten Überstunden werden nicht abgegolten, weder mit Zeitausgleich noch mit Geld. Damit entgehe laut Kalliauer den Betroffenen rund eine Mrd. Euro – das Median-Grundgehalt plus Überstundenzuschlag gerechnet. „Überstunden sind ungesund, unerwünscht und unbezahlt“, sagte Kalliauer und erteilte den aktuellen Regierungsplänen zur Ausweitung der höchstzulässigen Arbeitszeit auf 60 Wochenstunden nicht überraschend eine Abfuhr.

Um dem „Überstundenklau“ einen Riegel vorzuschieben, fordert der Arbeitnehmervertreter drastische Strafen für Unternehmen in Form eines 100-prozentigen Strafzuschlags auf jede nicht bezahlte Überstunde. Außerdem sollen für Teilzeitbeschäftigte die gleichen Zuschläge gelten. Um „Tricksereien“ vorzubeugen, verlangt Kalliauer überdies, dass die Unternehmen gesetzlich verpflichtet werden, dem Arbeitnehmer mit der monatlichen Lohnabrechnung dessen Arbeitsaufzeichnung vorzulegen. Denn: „Die Fälschung von Arbeitszeitaufzeichnungen ist kein Kavaliersdelikt.“ (eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.06.2018)