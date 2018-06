BMW: Grenzblockade durch Brexit würde zu Werksschließungen führen

BMW hat die Schließung seiner Werke in Großbritannien für den Fall angekündigt, dass der Brexit zu einer ernsthaften Störung der Lieferkette führen würde. Das Unternehmen habe immer gesagt, dass es sein Bestes gebe und alles vorbereite, wenn aber am Ende des Tages die Lieferkette einen Stopp an der Grenze machen müsse, dann könne BMW seine Produkte nicht in Großbritannien produzieren.

Der für Zollfragen zuständige BMW-Manager Stephan Freismuth fügte in der "Financial Times" hinzu, BMW wolle seine Werke in Großbritannien offen halten und arbeite auch an Notfall-Plänen. Aber jede Unterbrechung bei der Einfuhr von Teilen würde die Kosten erhöhen und schädige das Modell "just in time". Der Konzern baut in Großbritannien den Mini und Rolls-Royce-Fahrzeuge. Rund 90 Prozent der dafür verwendeten Teile kommen vom europäischen Festland.

(APA/Reuters)