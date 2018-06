Was Tanken in Europa kostet

Am Freitag beginnen in Ostösterreich die Sommerferien und da heißt es für viele: Rein ins Auto und ab in den Süden. Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) weist darauf hin, dass in den vier beliebtesten Urlaubsländern der Österreicher – Italien, Kroatien, Deutschland, Griechenland - Treibstoff deutlich mehr kostet als in Österreich. In diesen Ländern sind bis 18 Euro mehr für eine 50 Liter-Tankfüllung zu bezahlen als hierzulande. Beim Diesel zahlen die Österreicher in ihrer Heimat 62 Euro, bei Eurosuper 64,50.

Vier von zehn Österreichern, die im Sommer im Ausland Urlaub machen, fahren nach Italien oder Kroatien. Der VCÖ weist darauf hin, dass in beiden Ländern mit deutlich höheren Spritpreisen zu rechnen ist als in Österreich. In Kroatien ist für 50 Liter Diesel im Schnitt um fünf Euro mehr zu zahlen, 50 Liter Eurosuper kosten um 5,50 Euro mehr. Noch größer ist der Preisunterschied in Italien: Mit 76 Euro sind 50 Liter Diesel im Schnitt um 14 Euro teurer als in Österreich, für 50 Liter Eurosuper sind im Schnitt um 18 Euro mehr zu zahlen. Am teuersten ist der Diesel in Italien und der Schweiz. Dort kostet Diesel übrigens mehr als Eurosuper, weil Diesel höher besteuert wird.

Eurosuper ist hingegen in den Niederlanden am teuersten, wo für 50 Liter im Schnitt 83 Euro zu zahlen sind. Bereits an zweiter Stelle folgt Österreichs beliebtestes Reiseziel Italien, wo für 50 Liter Eurosuper mit 82,50 Euro im Schnitt um 18 Euro mehr abzulegen ist als in Österreich.

„Die Zahl der EU-Staaten, wo tanken billiger ist als in Österreich, ist gering“, stellt VCÖ-Experte Markus Gansterer fest. Diesel kostet in Luxemburg und Bulgarien am wenigsten, Eurosuper ist in Bulgarien und Polen am billigsten.

(red./herbas)