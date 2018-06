Pariser Carsharing endet in der Rue de Gack

Bernard Delanoë hätte das Debakel voraussehen können. Im Jahr 2011 rief der damalige Bürgermeister von Paris mit glorioser Grandeur den E-Auto-Dienst Autolib' ins Leben. Da lag eine Ausgeburt staatlich orchestrierter Technik-Megalomanie gerade in den letzten Zügen: das Minitel, ein vom Siegeszug des World Wide Web hinweggefegtes Schmalspurinternet nach französischer Façon. Aber die Idee zu Autolib' klang einfach zu gut: Die von Stau und Lärm geplagten Bürger des Ballungsraumes teilen sich Elektroautos, die sie an fixen Stationen holen, parken und aufladen. Paris als Pionier urbaner Mobilität, als Vorbild für die ganze Welt. Heute hat die ganze Welt Mitleid. Am Montag endete das Projekt im Fiasko: Weil Verluste in der Höhe von 300 Millionen Euro drohen, verschwinden die 4000 grauen Wägelchen mit Ende Juli aus dem Stadtbild von Paris. Was ist da schief gelaufen?