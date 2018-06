Trotz Handelsstreit: Ökonomen erwarten stärkstes US-Wachstum seit 2015

Trotz des von US-Präsident Donald Trump angestoßenen Handelsstreits winkt der amerikanischen Wirtschaft laut einer Ökonomen-Umfrage zurzeit das stärkste Wachstum seit drei Jahren. Die mehr als 110 Experten sagten für den Zeitraum April bis Juni ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von aufs Jahr hochgerechnet 3,7 Prozent voraus.

Damit dürfte jedoch nach Ansicht der Volkswirte der konjunkturelle Höhepunkt erreicht sein: Für die Folgequartale sagen die Experten in der am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Umfrage nur noch Wachstumswerte von 2,9 beziehungsweise 2,8 Prozent voraus. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Konjunktur in den nächsten Jahren in eine Rezession abrutscht, wird im Mittel auf 35 Prozent taxiert.

(APA/Reuters)