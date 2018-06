Tourismus: Deutlich mehr Nächtigungen durch Maifeiertage

Grafik Durch die Verschiebung von Fronleichnam und Pfingsten vom Juni in den Mai stiegen die Nächtigungen bei deutschen Gästen im Mai um die Hälfte. In den ersten fünf Monaten des Jahres gab es in Summe bereits über 60 Millionen Nächtigungen.