Wirtschaft schaltet nach zwei Spitzenjahren einen Gang zurück

Nach einem hohen Wachstum von drei Prozent im Vorjahr dürfte die österreichische Wirtschaft heuer mit 3,2 Prozent ähnlich kräftig expandieren. Die Vorlaufindikatoren weisen jedoch auf eine zunehmende Abflachung der Dynamik hin. 2019 wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) spürbar schwächer wachsen, nämlich nur um 2,2 Prozent. Der Grund, so das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seiner am Freitag präsentierten Prognose für 2018 und 2019: Die Unsicherheiten über die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen im Ausland sind hoch und verstärken die Abwärtsrisiken gegenüber der Prognose vom März 2018.

Noch befindet sich die heimische Volkswirtschaft im zweiten Jahr einer Phase der Hochkonjunktur. Die bereits hohe Auslastung werde damit "trotz lebhafter Investitionstätigkeit" weiter zunehmen und bestehende gesamtwirtschaftliche Kapazitätsengpässe verschärfen. Der Höhepunkt des Aufschwunges sei aber mittlerweile erreicht, heißt es im Wifo-Bericht. "Der aktuelle Konjunkturzyklus läuft somit über den Prognosezeitraum aus."

Was die Inflationsrate betrifft, gehen die Wirtschaftsforscher von einer Teuerungsrate von 2,1 Prozent aus. Die Revision der Inflationsprognose für die Jahre 2018 und 2019 trägt den unerwartet hohen Rohölpreissteigerungen Rechnung. Der Verbraucherpreisindex (VPI) dürfte 2018 und 2019 um jeweils zwei Prozent steigen.

Nur zur Erinnerung: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat als eine der Zielvorgaben für eine Zinserhöhung eine Inflationsrate um zwei Prozent herum festgelegt.

Konsum und Außenhandel als Treiber

Das Wachstum steht auf stabilen Säulen: "Sowohl die Binnennachfrage als auch der Außenhandel tragen zur gesamtwirtschaftlichen Expansion bei. Innerhalb der Binnennachfrage tragen derzeit vor allem die Ausrüstungsinvestitionen und der private Konsum das Wachstum. Der aktuelle Investitionszyklus begann im Jahr 2015 und beschränkte sich anfangs in erster Linie auf Ersatzinvestitionen. Vor dem Hintergrund zunehmender Kapazitätsengpässe werden hingegen nun vorwiegend Erweiterungsinvestitionen getätigt." Wie die aktuelle Auswertung des WKÖ-Wirtschaftsbarometers zeigt, haben Neuinvestitionen für die Unternehmen weiterhin sehr hohes Gewicht. Neben der Inlandsnachfrage sollten auch die Exporte zum Wachstum beitragen. Deren Volumen dürfte sich im Einklang mit der Weltkonjunktur über den Prognosezeitraum jedoch etwas abflachen. Zwar sei der Aufschwung der Weltwirtschaft weiter intakt, doch würden wohl in vielen Ländern zunehmende Kapazitätsengpässe einerseits sowie eine allgemeine Stimmungseintrübung aufgrund zunehmender Risiken andererseits die Wachstumsraten dämpfen, heißt es in der Prognose.

Der Arbeitsmarkt profitiert von der positiven Entwicklung: Heuer wird ein Anstieg der Zahl der unselbständig aktiv Beschäftigten um zwei Prozent erwartet. 2019 wird sich der Beschäftigungsanstieg aufgrund der erwarteten Konjunkturabschwächung etwas verringern. Das Arbeitskräfteangebot dürfte sich über den gesamten Prognosezeitraum weiter deutlich erhöhen. Als Konsequenz daraus wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit vergleichsweise verhalten ausfallen. Die Arbeitslosenquote (nach nationaler Definition) wird von 8,5 Prozent im Jahr 2017 auf 7,6 Prozent 2018 und auf 7,2 Prozent 2019 sinken.

