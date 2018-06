China-Konzern Catl soll Batteriefabrik in Deutschland errichten

Der chinesische Batteriehersteller CATL baut Insidern zufolge ein Werk für Batteriezellen im ostdeutschen Bundesland Thüringen. Das sagten drei mit den Planungen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Der Vertrag solle am 9. Juli bei einem Treffen der deutschen und chinesischen Regierungen in Berlin unterzeichnet werden, sagten zwei der Insider.

CATL, der Freistaat Thüringen und das deutsche Bundeskanzleramt wollten sich dazu nicht äußern. BMW-Chef Harald Krüger hatte zuvor dem "Handelsblatt" gesagt, dass CATL ein Werk in Europa errichten werde. Der Münchner Autobauer habe gerade einen Milliardenauftrag an den chinesischen Batterieproduzenten vergeben.

BMW will die Zellen demnach für die geplante Stromlimousine "inext" einsetzen, die 2021 auf den Markt kommen soll. "Dabei handelt es sich um Zellen der fünften Generation, die wir gemeinsam entwickelt haben", sagte Krüger. Bis auf die Zellen für die Batterien bleibe die gesamte Wertschöpfung des Elektroantriebs "in unserer eigenen Prozesskette", betonte der BMW-Chef.

Zudem will Krüger die Produktion der kompakten Geländewagen kräftig ausbauen. "Für den X3 und den X4 haben wir entschieden, die Kapazitäten zu verdoppeln, da wollen wir auf 400.000 Stück pro Jahr kommen", sagte Krüger. Der X3 wird neben den USA zusätzlich in China und Südafrika gebaut. Krüger erhofft sich von dem Schritt in den kommenden Monaten einen kräftigen Anstieg der Auslieferungszahlen. "Das passiert Schritt für Schritt, die Absatzzahlen werden in den kommenden Monaten steiler nach oben gehen", versprach der BMW-Chef.

(APA/Reuters)