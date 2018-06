Wien. Die heimischen Konjunktur-Auguren lieben blumige Vergleiche. Die Wirtschaft tanze gerade „die letzten Takte eines Rock 'n' Roll“, meint IHS-Chef Martin Kocher. Dass der Höhepunkt überschritten ist, sehen auch die Kollegen beim Wifo. Aber wie es weitergeht, darüber sind sich die beiden Institute nicht ganz einig. Für Kocher folgt nun ein „Amourhatscher“ im stark gebremsten Takt, für Wifo-Chef Christoph Badelt noch ein einigermaßen beschwingter „langsamer Walzer“.

Nüchtern und in Zahlen: Das Wifo sieht für heuer ein BIP-Wachstum von 3,2 Prozent voraus, das IHS 2,9 Prozent. Weil sich die Dynamik im zweiten Halbjahr abschwächt, erwartet das Wifo für 2019 nur mehr ein Plus von 2,2 Prozent, das IHS sogar nur 1,7 Prozent – noch etwas weniger als in der März-Prognose.

Wie kommt es zu der unterschiedlichen Einschätzung? Rätsel gab der scharfe Einbruch in Deutschland im ersten Quartal auf, der sich hierzulande bisher kaum ausgewirkt hat. Das Wifo glaubt an einen Ausrutscher des großen Nachbarn, verursacht durch viele Streik- und Krankenstandstage, was sich bald ausgleichen sollte. Das IHS sieht darin eine starke Konjunkturabschwächung, die etwas zeitversetzt auch Österreich treffen wird. Beide Institute betonen, dass die Risken zunehmen.

Vor allem ein harter Brexit und der Handelsstreit mit den USA könnten das Wachstum weiter dämpfen. Der „Startpunkt“ für einen veritablen Handelskrieg wäre für Kocher, wenn US-Präsident Trump wie angedroht Zölle auf Autos aus der EU verhängt und Europa zurückschlägt. Das würde die Investitionstätigkeit „lähmen“.

Badelt fürchtet zudem, dass dann die Welthandelsorganisation „den Bach runtergeht“. Was „ein großer Rückschritt“ wäre, weil für die Weltwirtschaft „die Einhaltung von Regeln sehr wichtig ist“. Was bedeutet das alles für die Regierung? Erst 2019, wenn der Aufschwung abebbt, erreicht sie ein hauchdünnes Plus im Budgetsaldo (und auch das nur, wenn sich die Risken nicht realisieren). Das „zarte Pflänzchen“ sei schon 2020 wieder weg, falls man Steuern senkt, ohne Reformen umzusetzen.

„Grenzt ans Lächerliche“

Und da sieht es Kocher mit Sorge, dass schon „eine vergleichsweise kleine Reform“ wie die Flexibilisierung der Arbeitszeit zu so „überschießenden Reaktionen“ führt: „Was passiert dann erst bei einer großen?“, etwa bezüglich der Pensionen. Deutlicher Badelt: „Die massiven Übertreibungen grenzen ans Lächerliche“, und das auf beiden Seiten. Es sei „absurd“ zu behaupten, dass nun „alle immer zwölf Stunden arbeiten müssen“ und wir „ins 19. Jahrhundert zurückfallen“. Und in Richtung Regierung/Arbeitgeber: „Wenn sich angeblich eh nichts ändert, warum macht man dann ein neues Gesetz?“ Aber: Wie das IHS sieht auch das Wifo die Flexibilisierung „grundsätzlich“ positiv. (gau)

