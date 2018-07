Deutsche Reeder fürchten Ausverkauf

Die deutsche Schifffahrt könnte nach dem Verkauf der HSH Nordbank an US-amerikanische Investoren weiter schrumpfen. "Wir erwarten, dass allein im Zusammenhang mit dem Eigentümerwechsel bei der HSH Nordbank rund 450 weitere Schiffe verkauft werden könnten", sagte Alfred Hartmann, Präsident des Verbandes Deutscher Reeder (VDR), der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

"Wenn diese Schiffe ins Ausland gehen, bedeutet das einen erheblichen Aderlass für den Schifffahrts-Standort Deutschland." Ausländische Käufer würden weniger deutsche Zulieferungen im Schiffsbau nachfragen - was wiederum Arbeitsplätze in der deutschen Schiffbau-Zulieferindustrie kosten könnte. Hier sind etwa 70.000 Menschen beschäftigt.

Schiffsfinanzierungen geraten ins Hintertreffen

Die HSH Nordbank, die gegenwärtig von den Ländern Schleswig-Holstein und Hamburg an US-amerikanische Investoren verkauft wird, bestätigte den geplanten Verkauf von 450 Schiffen nicht. Gegenwärtig habe die Bank noch Schiffskredite im Wert von fünf Mrd. Euro in den Büchern, bei abnehmender Tendenz. Die neuen Investoren wollen die Bank schlanker und rentabler machen - die Finanzierung von Infrastrukturprojekten soll künftig mehr Bedeutung bekommen, die Schiffsfinanzierung nur mehr eine Nebenrolle spielen. Auch andere einstmals große Schiffsbanken wie die Commerzbank und die Deutsche Bank haben sich zurückgezogen.

Im Zuge der anhaltenden Schifffahrtskrise wurden bereits viele Schiffe stillgelegt, verschrottet oder ins Ausland verkauft. Die deutsche Handelsflotte, die 2011 in der Spitze 3784 Schiffe umfasste, schrumpfte bis Mitte 2017 auf 2720 Schiffe. "Das macht uns richtige Sorgen", sagte Hartmann. "Wenn die Entscheider in der Schifffahrt nicht mehr in Deutschland sitzen, dann nimmt auch ihre Affinität für deutsche Zulieferungen im Schiffsbau ab."

(APA/dpa)