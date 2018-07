Was Ökonomen von der Einigung im deutschen Asylstreit halten

UWE STREICH, LBBW:

"Einig Union anstatt Bavaria First: Nach zähem Ringen und langwierigen Verhandlungen präsentierten die beiden Parteien gestern Nacht schließlich ein Konzept, das es sowohl Angela Merkel als auch Horst Seehofer ermöglicht, die Affäre gesichtswahrend und als Teilsieger zu beenden sowie ihre jeweiligen Ämter als Bundeskanzlerin beziehungsweise Minister des Inneren weiterzuführen."

JÖRG KRÄMER, CHEFVOLKSWIRT COMMERZBANK:

"Die Auseinandersetzung zwischen Merkel und Seehofer war sehr hart und hat zwischen CDU und CSU viel Vertrauen zerstört. Das ist eine schwere Hypothek für die verbleibende Legislaturperiode und bedroht zumindest latent die Stabilität der Regierung.

Nach dem Asylkompromiss ist die Koalition allerdings zunächst gerettet. Aber die SPD wird am Kompromiss der Unionsparteien einiges zu schlucken haben. Außerdem wird es schwierig, mit den anderen EU-Ländern Vereinbarungen über das Zurückschicken von Flüchtlingen zu schließen."

MARCEL FRATZSCHER, PRÄSIDENT DIW BERLIN:

"Ein Auseinanderbrechen der deutschen Regierung, knapp 100 Tage nach ihrem Amtsantritt, wurde zwar fürs Erste verhindert, aber die Spannungen innerhalb des Regierungslagers sind damit keineswegs aus dem Weg. Dies schadet Deutschland nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Diese Spannungen schädigen die Handlungsfähigkeit der Bundesregierung - und dies gerade in Zeiten, in denen diese viele wichtige Entscheidungen treffen muss.

Die Krise schafft eine enorme Unsicherheit für die Wirtschaft, was bereits jetzt zu einem Rückgang der Investitionen und des Wirtschaftswachstums beiträgt. Die Spannungen zwischen den Regierungsparteien schaden nicht nur Deutschland, sondern auch Europa, da die Glaubwürdigkeit der deutschen Regierung und der Bundeskanzlerin dadurch beschädigt wird. Die Gefahr ist groß, dass ein politisches Vakuum in Europa entsteht und der Nationalismus weiter voranschreitet, obwohl wir in vielen Fragen europäische Lösungen brauchen."

GUSTAV HORN, LEITER INSTITUT FÜR MAKROÖKONOMIE UND KONJUNKTURFORSCHUNG (IMK):

"Aus wirtschaftlicher Sicht ist es zunächst erfreulich, dass die Regierungskrise überwunden scheint. Doch es bleibt erschreckend, wie wenig an inhaltlicher Substanz dazu gehört, eine derartige Krise auszulösen. All dies sind Menetekel eines Verfalls des politischen Systems, wie wir es kennen. Insofern bleibt die Unsicherheit trotz lautstarker Kompromissverkündung letztlich bestehen. Deutschland und Europa gehen ungewissen Zeiten entgegen."

FRIEDRICH HEINEMANN, ZEW INSTITUT MANNHEIM:

"Eine europäisch koordinierte Asylpolitik hat ökonomische Vorteile. Im Konflikt um die deutsche Asylpolitik stand die Frage im Mittelpunkt der politischen Debatte, ob das Land die Ziele seiner Asylpolitik auch im nationalen Alleingang erreichen könnte. Abgesehen von den Kosten von Grenzkontrollen im Binnenmarkt, trägt eine funktionierende europäische Flüchtlingsaufnahme zur Stabilisierung überlasteter Staaten wie Libanon und Jordanien bei. Diese Stabilisierung ist auch von erheblichem ökonomischen Nutzen für Europa. Hinzu kommt, dass ein europäischer Ansatz den EU-Mitgliedstaaten eine Versicherung gegen hohe Kosten zukünftiger neuer Flüchtlingskrisen bieten kann."

(Reuters)