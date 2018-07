Standortentwicklung: Schneller zu Großprojekten

Wien. Man hätte sich vielleicht einen klingenderen Namen einfallen lassen können. Ob es an der Bezeichnung liegt oder an sonst etwas: Das Standortentwicklungsgesetz hatte keinen guten Start. Dabei passt es eigentlich gut in die Erzählung der Regierung: vom Entbürokratisieren, Beschleunigen und Aufbrechen verkrusteter Strukturen, vom Beleben des Wirtschaftsstandorts Österreichs. Aber dann ging es plötzlich nur noch darum, dass die Koalition Großprojekte „durchwinken“ wolle.



Am Mittwoch soll das umstrittene Gesetz nun den Ministerrat passieren, Ende der Woche soll es in Begutachtung geschickt werden. Der „Presse“ liegt der Entwurf vor.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2018)