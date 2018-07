Yuan: Der starke Schwächling aus China

Wien. Die längste Zeit wird schon diskutiert, wie sich China im Handelsstreit mit den USA zur Wehr setzen könnte. Doch während die Debatte läuft, könnte Peking seine Antwort auf den Märkten bereits gegeben haben: In wenigen Tagen verlor der chinesische Yuan deutlich an Wert gegenüber dem US-Dollar. Nun stellt sich die Frage: Ist das ein Zeichen für die Verwundbarkeit der chinesischen Volkswirtschaft, oder kramt Peking wieder in der alten Währungs-Trickkiste, um im Handelsstreit Punkte gegen Trump gutzumachen?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.07.2018)