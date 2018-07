Bank of America warnt vor einer baldigen Weltfinfanzkrise à la 1998

Die Weltfinanzkrise von 1997-1998 kann bereits in naher Zukunft wieder passieren. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der Weltmärkte, die von der Bank of America vorgenommen worden ist und über die am Mittwoch Bloomberg berichtete.

Die aktuellen Entwicklungen auf den Weltmärkten ähneln laut Analysten denen vor 20 Jahren. Konkret würden die Schwellenmärkte unter dem Druck eines starken Dollars zusammenbrechen, während die Aktien von High-Tech-Unternehmen steigen. "Das stetige Wachstum in den USA, die Glättung der Renditekurve von Anleihen, die schrumpfenden Märkte in Entwicklungsländern - all das klingt wie ein Echo der Ereignisse vor 20 Jahren", wird der führende Investmentanalyst der Bank of America, Michael Hartnett, zitiert.



Was momentan mit freiem Auge sichtbar ist, ist der rasante Anstieg des US-Dollars. Gleichzeitig büßte zuletzt der chinesische Yuan gegenüber allen Währungen ein. Auch der Rubel hat in den vergangenen vier Jahren - allerdings aufgrund des Ölpreisverfalls und der westlichen Sanktionen - massiv abgewertet. Sichtbar ist auch, dass die Aktien von High-Tech-Unternehmen steigen.

Damals und Heute

Damals, im Jahr 1997, war die Situation so: "Was als lokale Währungskrise mit der Abwertung des thailändischen Baht angesehen wurde, verbreitete sich bald auf andere emerging markets." Der Höhepunkt war der Crash von 1998 in Russland, schreibt Bloomberg.

Bloomberg hält jedoch fest, dass die aktuellen Symptome durch andere Faktoren verursacht werden als damals. Der Wertverlust von Währungen in Entwicklungsländern ist relativ und tritt vor dem Hintergrund der Dollarstärke auf. Gleichzeitig wird das Wachstum der asiatischen Volkswirtschaften bis 2020 voraussichtlich sechs Prozent betragen.

Über das Risiko einer neuen Rezession wurde auch im früheren Weltbank-Bericht „Global Economic Prospects“ gewarnt.

Ende Mai hatte der Finanzier und Spekulant George Soros wie die Analysten der Bank of America davon gesprochen, dass er im Wachstum der US-Dollars und die Kapitalflucht aus den Schwellenländern Anzeichen für eine drohende Rezession sehe.

(Bloomberg/red.)