China zu rascher Reaktion auf US-Zölle bereit

China will allenfalls ab Freitag höhere Zölle auf US-Güter einheben. Dies wäre Beobachtern zufolge eine Art Vergeltungsschlag, denn US-Präsident Donald Trump hat seinerseits bereits für Freitag Zölle auf Güter aus dem Reich der Mitte im Wert von 34 Milliarden Dollar angekündigt. Das Handelsministerium in Peking warnte, dass die geplanten US-Maßnahmen globale Lieferketten treffen würden - auch die von ausländischen Unternehmen in der Volksrepublik. China wolle keinen Handelskrieg.

(Reuters)