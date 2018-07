Deutsche Industrie schafft unerwartet kräftiges Auftragsplus

Nach vier Rückgängen in Folge hat die deutsche Industrie im Mai überraschend viele Aufträge an Land gezogen. Das Neugeschäft stieg um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Bundeswirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur ein Wachstum von 1,1 Prozent erwartet. "Der Auftragsbestand ist weiterhin sehr hoch und das Geschäftsklima trotz Eintrübung deutlich besser als im langjährigen Durchschnitt", fügte das Ministerium hinzu. "Die Industriekonjunktur dürfte daher in den kommenden Monaten moderat aufwärtsgerichtet bleiben."

Die Auslandsnachfrage stieg im Mai insgesamt um 1,6 Prozent. Dabei erhöhten sich die Bestellungen aus der Euro-Zone kräftig um 6,7 Prozent, während das Geschäft mit dem Rest der Welt um 1,3 Prozent nachließ. Die Inlandsnachfrage kletterte um 4,3 Prozent.

Viele Ökonomen gehen davon aus, dass der Aufschwung in Deutschland den Höhepunkt bereits hinter sich hat. Viele Fachleute und Forschungsinstitute haben deshalb und auch wegen Risiken durch den Handelsstreit mit den USA ihre Konjunkturprognose für 2018 auf knapp zwei Prozent gesenkt.

Experten sagten zu den aktuellen Daten in ersten Reaktionen:

ALEXANDER KRÜGER, BANKHAUS LAMPE:

"Das ist ein klares Lebenszeichen. Der Auftragseingang dürfte im abgelaufenen Quartal jetzt nicht mehr so kräftig geschrumpft sein wie zu Jahresbeginn. Seine Höhenluft bekommt ihm deutlich weniger als der globale Handelsstreit. Es bleibt dabei, dass das hohe Auftragsvolumen die Produktion vorerst nach unten absichert. Der Aufschwung lebt, er hat das beste aber hinter sich."

THOMAS GITZEL, VP BANK LIECHTENSTEIN:

"Endlich! Die Auftragseingänge zeigen im Mai gegenüber dem Vormonat ein deutliches Plus. Die Anzahl der Neubestellungen liegt klar über den Erwartungen. Das ist im laufenden Jahr das erste Mal, dass im Monatsvergleich ein positives Vorzeichen verbucht wird. Erfreulich ist der starke Auftragseingang aus der Eurozone. Dies zeigt, dass die Konjunktur im gemeinsamen Währungsraum insgesamt noch rund läuft. Die Neubestellungen aus Übersee geben im Mai etwas nach, doch angesichts eines deutlichen Zuwachses im Vormonat ist dies durchaus verschmerzbar. Damit erhärtet sich das Szenario einer lediglich vorübergehenden konjunkturellen Schwäche der deutschen Wirtschaft.

Vorausgesetzt der Handelsstreit eskaliert nicht weiter, wird das deutsche BIP im zweiten Halbjahr wieder etwas an Schwung gewinnen. Die günstigen Finanzierungskonditionen werden das Investitionswachstum stützen, und auch der private Konsum sollte das bundesdeutsche Wachstum anschieben. Geht es mit den Auftragseingängen wieder steiler bergauf, sollte auch die Exportentwicklung robust verlaufen."

(Reuters)