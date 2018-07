Infineon-Österreich-Chefin Herlitschka: „Europa fehlt eine strategische Industriepolitik“

Die Presse: Infineon baut in Villach eine Chipfabrik um 1,6 Mrd. Euro. Der Konzern ist eine Ausnahme, denn einer Studie des Beraters EY zufolge zieht Österreich kaum ausländische Direktinvestitionen an. Was treibt Infineon an?



Sabine Herlitschka: Wir haben uns auf die Themen Energieeffizienz, Mobilität und Sicherheit fokussiert. Unsere Strategie geht auf, wie die enorme Nachfrage auf den globalen Märkten zeigt. Wir sind im Automotive-Bereich Nummer zwei, in den beiden anderen Bereichen Nummer eins. Wir haben diese Kompetenz in Europa entwickelt und bauen sie hier aus. Wir erweitern auch die Kapazitäten in Dresden. Villach ist nicht nur die größte Investition in Österreich seit jeher, es ist auch die größte dieser Art in Europa.



Was macht Österreich attraktiv?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2018)