Ölbranche vor Flächenbrand

Washington/Wien. Der jüngste Anstieg der Ölpreise sorgt offenbar für einige Unruhe in der amerikanischen Regierung. Wenige Monate vor den Kongresswahlen im Herbst rückt Präsident Donald Trump persönlich aus, um zumindest die Autofahrer unter seinen Wählern bei der Stange zu halten. „Das Opec-Monopol muss sich daran erinnern, dass die Benzinpreise steigen und es wenig tut, um zu helfen“, vermeldete Trump via Twitter. „Wenn überhaupt, dann treiben sie die Preise in die Höhe, während die Vereinigten Staaten viele der Mitglieder für sehr wenige Dollar verteidigen. Das darf keine Einbahnstraße sein. JETZT PREISE REDUZIEREN!“

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.07.2018)