Handelskriege einfacher mit Dollar zu gewinnen als mit Gold

Handelskriege sind gut und leicht zu gewinnen - das ist eine Behauptung von Donald Trump, die Dollar- Bullen Beistand bietet. Sie sehen den Greenback als einen besseren Hafen als Gold, sollte sich das Auge um Auge Zahn um Zahn bei den Zöllen intensivieren. Vier Monate nachdem der US-Präsident die Aktienmärkte mit seiner Vision von höheren Zöllen auf Importe nach Amerika schockiert hatte, entdecken Investoren Katalysatoren, die der US-Währung helfen sollten, den Handels- Turbulenzen besser standzuhalten als Gold.

"Der Dollar ist zum Hauptziel für Anleger geworden, die einen sicheren Hafen suchen", erklärte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank A/S in Kopenhagen, per E- Mail. "Das geopolitische Risiko steigt, Anleihen und Aktien wurden abgestoßen und Gold sinkt weiter ab."

Am Freitag hat US-Präsident Donald Trump Zölle auf Importe aus China im Wert von 34 Milliarden Dollar eingeführt. China reagierte umgehend und kündigte an, es sei nun gezwungen, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen. Die Aussicht, dass die Einfuhrzölle das Leistungsbilanzdefizit der größten Volkswirtschaft zu einem Zeitpunkt verringern werden, zu dem die Federal Reserve die Zinsen erhöht, hat eine seltene Gelegenheit geschaffen. Der Dollar könne sowohl als ein Hafen als auch für Carry-Trades verwendet werden, sagt Andreas Steno Larsen, globaler Währungsstratege bei der Nordea Bank AB in Kopenhagen. Der Einfluss der Währung auf Gold wird dadurch verstärkt, dass das Edelmetall üblicherweise in Dollar notiert wird - sie sind invers korreliert.

Schlechte Hälfte

Nachdem Gold in der vergangenen Woche die schlechteste Performance in einem ersten Halbjahr seit fünf Jahren verzeichnete, berechnen Investoren neu, wie sie traditionelle Anlagen gewichten. Der Druck erwächst aus einem Zusammentreffen von Ereignissen, angefangen bei Trumps antagonistischer Haltung gegenüber Amerikas Handelspartnern bis hin zur Geldpolitik der Federal Reseve, die ihre quantitative Lockerung früher abbaut als ihre Pendants in Japan oder Europa.

Die globale Aktien-Benchmark MSCI All-Country-World Index hat ihren ersten Quartalsrückgang seit 2015 hinnehmen müssen, und Aktien aus Schwellenländern haben den ersten Rückgang seit sechs Quartalen verzeichnet. Unterdessen übertrifft der Dollar die meisten anderen wichtigen Währungen. Da der liquideste Anleihemarkt der Welt höhere Renditen bietet, wird es weniger attraktiv Vermögenswerte wie Gold, die keine Einkommensströme bieten, zu halten.

Unterdessen verstärkte die US-Währung ihren Einfluss auf den Goldpreis, und überschattete andere Treiber, einschließlich fallender physischer Nachfrage in Indien, die Erwartungen für die Nachfrage aus der Industrie sowie schwindende Investmentzuflüsse in börsengehandelte Fonds (ETF). Etwa die Hälfte der Goldpreisschwankung seit Januar könnte durch Bewegungen im Greenback erklärt werden, zeigt eine Regressionsanalyse. Das ist ein stärkeres Band als in jedem anderen Jahr des letzten Jahrzehnts.

"Sehr enge Beziehung zwischen Gold und Dollar"

Gleichzeitig wurde die 120-Tage-Korrelation zwischen dem Bloomberg Dollar Spot Index, der in diesem Jahr bis zum 3. Juli um 1,7 Prozent stieg, und dem S&P 500 im Februar negativ. Ein negativer Wert von 0,3 bedeutete, dass die Benchmark-Indizes mehr oder weniger gegenläufig waren. Eine Dollar-Rally kann selber ein Gegenwind für Aktien sein.

Ein "bedeutender" Treiber der Gewinne des Dollar in diesem Jahr ist die verringerte Risikobereitschaft, die Kapitalströme in Dollar-Werte angespornt hat, während Schwellenmärkte unter Druck gerieten, wie Jane Foley, Leiterin Währungsstrategie bei der Rabobank kürzlich in einer Einschätzung schrieb: "Die bloße Liquidität des Dollars bedeutet für einige Anleger, dass er immer ein sicherer Hafen ist."

"Wir haben kürzlich eine sehr enge Beziehung zwischen Gold und Dollar gesehen", sagte Carsten Menke, Rohstoffstratege bei der Bank Julius Bär & Co. AG in Zürich. "Es ist sehr schwierig, mit dem Handel von Gold Geld zu verdienen, wenn der Dollar steigt."

(Bloomberg)