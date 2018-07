Medikamente werden zur Mangelware

Wien. In der EU werden seit gestern Chargen von Arzneimitteln zurückgerufen, deren Wirkstoff Valsartan vom chinesischen Hersteller Zhejiang Huahai Pharmaceutical produziert wurde. Diese Medikamente sind verunreinigt und könnten damit krebserregend sein. Nachdem allein in Österreich davon 54 Präparate betroffen sind, ist eine baldige Knappheit an Bluthochdrucksenkern nicht auszuschließen, sagte der Sprecher des Bundesamts für Sicherheit und Gesundheitswesen (Basg), Christoph Baumgärtel. Auch Schmerzmittel mit dem Wirkstoff Ibuprofen könnten schon bald nicht mehr verfügbar sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.07.2018)