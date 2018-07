Kann man sich heute noch etwas aufbauen?

Die Ausbildung passt. Ein Studium oder ein vergleichbarer Abschluss, ein Teil davon natürlich per Erasmus im Ausland absolviert. Vielleicht noch ein Postgraduate-Diplom dazu. Auch der Job ist durchaus in Ordnung. Im Marketing eines internationalen Konzerns, als Arzt am lokalen Krankenhaus oder als Jurist in einer kleinen Kanzlei.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)