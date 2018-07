Alois Steinbichler: „Mehr Bescheidenheit wäre angesagt“

Sie waren jetzt genau 40 Jahre im Bankgeschäft tätig. Wie hat sich die Rolle des Bankers in dieser Zeit gewandelt?



Alois Steinbichler: Sie hat sich massiv gewandelt. Früher gab es eine sehr große Kundenorientierung mit einem höheren Maß an Risikobereitschaft. Das änderte sich alles sehr stark in Richtung eines regulierten Geschäfts, bei dem viele unternehmerische Aspekte nicht mehr erlaubt sind. Und das ist zum Teil bedauerlich.



Auch das Bild des Bankers hat sich in dieser Zeit gewandelt. War er früher eine Respektsperson, wurden Banker in der Krise mitunter zum Buhmann. Wie haben Sie das erlebt?

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.07.2018)