Wenn Russen und Chinesen sich zusammentun

Wann immer das Putinsche Russland in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten Schwierigkeiten mit seinem wichtigsten Wirtschaftspartner, der Europäischen Union, hatte, verhielt es sich wie eine beleidigte Ehefrau, die ihrem Mann damit droht, das gemeinsame Haus nun aber wirklich zu verlassen und ihr Glück eben bei einem Geliebten zu suchen. Wenn Europa nicht will, wie wir wollen, so der Tenor vom Kreml bis hin zum Gaskonzern Gazprom, dann wenden wir uns eben dem Osten zu, sprich China.