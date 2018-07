Peking ruft EU zum Schulterschluss im Handelskonflikt mit USA auf

Deutschland und China haben zu Beginn eines gemeinsamen Wirtschaftsforums in Berlin ihren Willen zu einer engeren Zusammenarbeit unterstrichen. Wirtschaftsstaatssekretär Thomas Bareiß sagte am Montag: "Wir wollen unsere beiden Länder stärken und wir wollen schauen, dass wir unsere Möglichkeiten noch einmal intensiveren."

Sein chinesischer Kollege Lin Nianxiu, der Vize-Chef der nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, erklärte, die Volksrepublik werde ihren Markt weiter öffnen. "Die ausländischen Unternehmen werden mehr Chancen in China haben." Auch Ministerpräsident Li hatte kurz vor seinem Berlin-Besuch eine weitere Öffnung seines Landes für den Außenhandel in Aussicht gestellt. Die Volksrepublik werde sich weiter für ausländische Investoren öffnen und die Importzölle senken, sagte Li am Samstag in Sofia.

Konsultationen zwischen Deutschland und China starten

Indessen haben in Berlin die fünften deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen begonnen. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing am Montag den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang im Bundeskanzleramt zunächst zu einem Gespräch im kleinen Kreis. Dabei geht es vor allem um die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China. Doch auch der Menschenrechtsdialog steht auf dem Programm.

Peking rief die Europäische Union zuletzt zum Schulterschluss im Handelskonflikt mit den USA auf. "Wir müssen dem Verursacher des Handelskrieges entschlossen demonstrieren, dass sein Handeln falsch ist", sagte Chinas Botschafter bei der EU, Zhang Ming, dem "Handelsblatt" vom Montag. "Eine Politik der Nachgiebigkeit und des Kompromisses wäre kontraproduktiv."

Dagegen mahnte der Präsident des deutschen Außenhandelsverbandes BGA, Holger Bingmann, China und die EU zur Mäßigung im Handelsstreit mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump. Sie sollten sich nicht an Trumps "Muskelspielchen" beteiligen, sagte Bingmann der "Rhein-Neckar-Zeitung" vom Montag. Stattdessen sollten sich Europäer und Chinesen für eine Stärkung der Welthandelsorganisation (WTO) einsetzen. Der Präsident des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo, Clemens Fuest, sieht im Handelsstreit zwischen Peking und Washington eine Gelegenheit für europäische Unternehmen, stärker als bisher auf den chinesischen Markt vorzudringen. "Jetzt braucht China uns vielleicht etwas mehr als vor den amerikanischen Sanktionen. Vielleicht kann man da Druck entfalten", sagte der Instituts-Chef dem SWR.

(APA/Reuters/AFP)