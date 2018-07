Pharmamarkt dürfte sich in Österreich fast verdoppeln

Wien. Der Pharmamarkt in Österreich könnte sich zwischen 2015 und 2030 von 2,9 auf 5,2 Mrd. Euro Umsatz fast verdoppeln. Davon geht eine Studie des Beraterkonzerns EY (früher Ernst & Young) aus. Der Sektor für Gesundheits-IT könnte sich in derselben Zeit von 0,7 auf 2,1 Mrd. Euro sogar verdreifachen, so die EY-Prognose.

Selbst in gesättigten Märkten wie den deutschsprachigen Ländern Österreich, Deutschland und Schweiz liege noch erhebliches Potenzial für die Pharmabranche. Die Digitalisierung ermögliche neue Geschäftsmodelle im Gesundheitsmarkt, lautet der Befund der Wirtschaftsberater. Für die Studie wurde die Entwicklung des Gesundheitsmarkts in Österreich, Deutschland und der Schweiz analysiert.

EY geht davon aus, dass auch 2030 die klassischen Pharmaverkäufe den größten Teil des Marktes ausmachen. In Österreich werden sie der Studie zufolge voraussichtlich von 1,8 auf 2,6 Mrd. Euro steigen. Allerdings wird der Anteil von Gesundheits-IT-Lösungen am Gesamtmarkt noch deutlicher zunehmen und 2030 ein ähnliches Niveau wie klassische Pharmaverkäufe erreichen. Der Lizenzmarkt als dritte Säule des Pharmamarktes werde nur leicht von knapp 400 auf 500 Mio. Euro steigen.

Bis 2030 werden laut EY-Prognose Life-Science-Start-ups zwischen 30 und 45 Prozent des deutschsprachigen Marktes übernehmen. Dass sich Pharmaunternehmen auf ein zunehmend schwierigeres Marktumfeld einstellen müssen, zeigt auch die Analyse der Finanzkennzahlen der 21 größten Pharmaunternehmen der Welt.

Demnach sinken die Gewinnspannen während die größten Umsatzbringer weiter wachsen, nämlich Wirkstoffe gegen Krebs und sogenannte Blockbuster-Medikamente. So sind 40 Prozent der derzeit in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffe Krebsmedikamente. Bereits 2017 setzten die Pharmaunternehmen damit fast jeden dritten Euro um. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 10.07.2018)