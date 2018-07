Deutsche Autos und US-Steaks erste Opfer im USA-China-Zollstreit

China hat mit seinen Vergeltungszöllen auf US-Waren genau dann zugeschlagen, als einer der größten Fleischimporteure des Landes eine Lieferung aus Kalifornien über die Zollabfertigung in Shanghai abwickelte. Jetzt stapeln sich bei Suzhou Huadong Foods Ltd. Berge unerschwinglich gewordener amerikanischer Steaks. Nur drei Container mit tiefgekühlten Produkten, darunter Prime Rib und Schweinelende, kamen noch durch, bevor die neue Abgabe jede der übrigen sechs Dutzend Kisten um bis zu 500.000 Yuan (64.000 Euro) verteuerte, berichtet Gong Peng, der Geschäftsführer des Importeurs.

"Wir haben keine Wahl. Wir müssen die Kosten tragen", sagt Gong in einem Interview mit Bloomberg." Wir werden unsere Fleischkäufe von amerikanischen Viehzüchtern dramatisch verringern. "

Die USA verhängten am 6. Juli Zölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe im Volumen von 34 Milliarden Dollar und lösten damit aus, was China den " größten Handelskrieg in der Wirtschaftsgeschichte" nennt. Peking reagierte umgehend mit Zöllen auf US-Sojabohnen, Fleisch und Fahrzeuge. Suzhou Huadong beliefert Supermärkte wie Sam’s Club von Walmart Inc. in China und ist nur eines der frühen Opfer. Autobauer und Whiskey-Hersteller ebenso wie Unternehmen entlang der komplexen globalen Lieferkette, die moderne Fertigungsprozesse definiert, müssen nun die Rechnung aufmachen und haben mit höheren Kosten und schmerzhaften Folgen früherer Geschäftsentscheidungen zu kämpfen.

Autobauer erhöhen Preise

Die Fähigkeit der von Zöllen getroffenen Unternehmen, den Konflikt zu überstehen, kann teilweise davon abhängen, wie viele Vorräte sie importiert hatten, bevor die höheren Abgaben erhoben wurden. Aber sobald diese abgebaut sind, müssen sie die Zölle übernehmen oder an die Kunden weitergeben.

Beispiel Ford Motor Co. und Tesla Inc. Beide Autohersteller hatten erst vor wenigen Wochen Preissenkungen in China angekündigt, nachdem China die Zölle auf alle ausländischen Fahrzeugimporte auf 15 Prozent gesenkt hatte. Ab dem 6. Juli werden dieselben Modelle - wenn sie in den USA hergestellt werden - einer Abgabe von 40 Prozent unterworfen. Und dies betrifft nicht nur US-amerikanische Hersteller. Auch BMW AG und Daimler AG entstehen höhere Kosten, weil sie Luxusmodelle von ihren US-Werken nach China liefern.

BMW China erklärte, man werde die höheren Abgaben nicht vollständig absorbieren können und berechne derzeit die notwendigen Preiserhöhungen. Daimler hat auf eine E-Mail-Anfrage mit der Bitte um eine Stellungnahme nicht geantwortet.

Präsident Donald Trump hat schon Zölle auf weitere 16 Milliarden Dollar an chinesischen Gütern ins Auge gefasst, und er sagte letzte Woche, das endgültige Warenvolumen könnte 500 Milliarden Dollar übersteigen.

Unsicherheit breitet sich aus

Trumps Vorgehensweise bedeute nur, dass mehr US-Unternehmen zu den Verlierern in China zählen werden, im Zuge der Öffnung des Landes, schrieb People’s Daily, die Flaggschiffzeitung der Kommunistischen Partei, am Montag in einem Kommentar. Die Nullsummen-Mentalität der US-Politiker werde nicht nur die wirtschaftliche und handelspolitische Zusammenarbeit zwischen China und den USA treffen, sondern auch der Weltwirtschaft weitere Unsicherheit bringen.

Da keine der Seiten einen Rückzieher macht, bedeuten die Aussicht auf eine Steuer auf fast jedes in China hergestellte Produkt, das in die USA eingeführt wird, und Repressalien durch China auf der Gegenseite, dass viel mehr Unternehmen ins Fadenkreuz geraten könnten.

"In diesem Stadium ist die größte Auswirkung wahrscheinlich die Unsicherheit, die sich bereits bemerkbar macht", sagt Jacob Parker, Vice President China Operations beim US-China Business Council. "Unternehmen hassen Unsicherheit. Wenn sie unsicher sind, investieren sie nicht; wenn sie unsicher sind, stellen sie keine Leute ein. Die Unternehmen wissen nicht, wie groß das noch werden kann, oder wie es enden wird."

Verlagerung der Produktion von China weg

Hemp Fortex Industries Ltd. wird nicht warten. Der chinesische Hersteller von Bekleidung und Stoffen aus Naturmaterial - und ein Lieferant für US-amerikanische und europäische Marken - sagt, er versuche, die Produktion in Länder außerhalb Chinas zu verlagern. Mehr als die Hälfte vom Umsatz wird mit amerikanischen Kunden erwirtschaftet, die möglicherweise künftigen US-Zöllen auf in China hergestellte Waren ausgesetzt sein werden.

"Unsere großen Kunden diskutieren jetzt sehr aktiv mit uns darüber, wie man mehr Produktion von China nach Südostasien verlagern kann", sagt Ding Hongliang, Gründer des in Qingdao ansässigen Unternehmens. "Die USA sind ein großartiger Markt, der durch nichts anderes ersetzt werden kann."

Just Play LLC, ein nicht börsennotierter Hersteller von Spielzeug für Marken wie Disney Princess, untersucht laut Mitgründer Geoffrey Greenberg ebenfalls die Verlagerung der Produktion weg aus China. Aber er ist auch besorgt über die Zeit, die das dauern wird und wie er das gleiche Produktionsniveau an einem anderen Ort reproduzieren kann.

Die in Chicago ansässige GMM Nonstick Coatings, die Antihaftbeschichtungen für Marken wie KitchenAid und Black & Decker herstellt, erklärt, dass viele ihrer US-Kunden die Produktion in China nicht ausbauen. "Wir haben Personaleinstellungen in China so ziemlich gestoppt, weil so viele unserer US-Kunden ihre Produktion anderswohin verlagert haben", sagt Chief Executive Officer Ravin Gandhi gegenüber Bloomberg Television.

Große Mehrheit kann sich höhere Preise nicht leisten

Bei Suzhou Huadong, dem Importeur, der das Rennen verloren hat, die gesamte amerikanische Fleischlieferung nach China zu bringen, bevor die neuen Zölle in Kraft traten, sagt Gong, dass seine Kunden nach alternativen Lieferanten suchen werden, wenn er versuchen sollte, die Zölle an Restaurants und Supermarktketten weiterzugeben.

"Es gibt einen High-End-Anteil von zehn Prozent: Restaurants, in denen die Leute tausende Yuan für ein Steak zahlen, Leute, die sagen, dass sie immer noch amerikanisches Rindfleisch brauchen. Aber die große Mehrheit sagt, dass sie keine Kostenerhöhung akzeptieren kann", sagt Gong. "Wenn wir versuchen, ihnen fünf oder zehn Prozent der Kosten aufzubürden, werden sie auf andere Arten von Rindfleisch umsteigen."

Suzhou Huadong, mit einen Jahresumsatz von etwa 3 Milliarden Yuan, hat weitere Lieferungen aus den US-Häfen ausgesetzt. "Wir werden sie nicht in See stechen lassen, wenn das nicht gelöst ist", sagt Gong.

Die in Kopenhagen ansässige Reederei AP Moller-Maersk A/S, Eigentümerin der größten Containerlinie der Welt, warnte, dass neue Zölle "schwerwiegende negative Auswirkungen auf den Welthandel haben und Arbeitsplätze gefährden könnten". Der US-Branchenverband Distilled Spirits Council sagte, ein Zoll von 25 Prozent auf US-Whiskeys nach China könnte den jährlichen Whiskey-Export im Wert von 8,9 Millionen Dollar bremsen, zum Leidwesen chinesischer Konsumenten und US-Farmer.

Trumps Zölle vom 6. Juli waren gezielt auf in China hergestellte Waren wie Ackerpflüge und Flugzeugteile gerichtet. Er hatte zuvor bereits Zölle auf ausländische Stahl- und Aluminiumimporte verhängt und denkt über Abgaben auf Automobile nach.

"Es wird einen Punkt geben, an dem alle Länder sagen werden, wir können das so nicht weiter machen, also lasst uns einen Deal vereinbaren", meint Kevin Tynan, Analyst bei Bloomberg Intelligence. "Ich weiß nicht, wann das soweit ist, aber was China in die USA liefert, ist mehr als das, was wir dorthin bringen."

China importiert Waren für 130 Mrd. Dollar

China importierte letztes Jahr für 130 Milliarden Dollar US-Waren. Das ist weniger als ein Drittel des Wertes der US-Importe aus China und bedeutet, dass sich China in einem totalen Handelskrieg mit anderen Maßnahmen als Zöllen wehren dürfte. Eine der größten Waffen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping könnte der Boykott amerikanischer Marken durch die Legionen chinesischer Konsumenten sein.

In früheren Konflikten mit dem Ausland boykottierten chinesische Bürger, entflammt durch nationalistische Berichterstattung, international bekannte Marken wie Toyota Motor Corp. und Hyundai Motor Co., was die Unternehmensgewinne beeinträchtigte und die chinesische Hebelkraft vergrößerte.

Für diesen Handelskrieg könnte es noch früh sein. Am Samstagnachmittag waren im beliebten Sanlitun-Viertel von Beijing die Läden von US-Einzelhändlern wie Abercrombie & Fitch Co. und Nike Inc. voll. Es wimmelte von Käufern, und es gab die üblichen langen Warteschlangen an den Kassen. "Dies ist eine große politische Machtprobe zwischen zwei Ländern, und der Durchschnittsbürger führt sein Leben weiter", sagt Adison Zhou, Einwohner Pekings in seinen Zwanzigern, bei einer Tasse Eistee im Starbucks Coffeeshop. "Ich bin mir nicht sicher, ob die Spannungen einen greifbaren Einfluss auf mein künftiges Leben haben werden. Bisher nicht."

