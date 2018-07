Neuzulassungen bei Diesel-Pkw brechen weg

Im 1. Halbjahr 2018 wurden insgesamt 192.861 Personenkraftwagen (Pkw) neu zum Verkehr zugelassen, Das ist ein Plus von 3,4 Prozent im Verggleich mit dem Vorjahreszeitraum, berichtet die Statistik Austria. In absoluten Zahlen wurden im ersten Halbjahr 2018 um 6300 mehr Pkw-Neuzulassungen gemeldet. Insgesamt entwickelten sich die Zulassungszahlen in den ersten sechs Monaten mit Ausnahme der März durchwegs positiv.

Drastisch fällt die Entwicklung der Neuzulassungen nach Antriebsart aus. Die Neuzulassungen benzinbetriebener Pkw nahmen um fast ein Viertel zu, ihr Anteil an allen Neuzulassungen stieg auf 54,1 Prozent. Währenddessen verringerten die Neuzulassungen dieselbetriebener Pkw von Jänner bis März um 16 Prozent. Seit 2016 hat somit der Diesel knapp 17 Prozentpunkte beim Anteil an den Neuzulassungen verloren. Der Dieselskandal, der im herbst 2015 öffentlich wurde, hat hier deutliche Spuren hinterlassen.

Weiter im Zunehmen sind die Zulassungszahlen alternativ betriebener Pkw wie Elektro, Erdgas, bivalenter Betrieb und kombinierter/Hybrid-Betrieb. Sie verzeichneten einen Zuwachs von 23,7 Prozent; ihr Anteil an den gesamten Pkw-Neuzulassungen betrug aktuell 4,4 Prozent.

Die beliebtesten Marken im Zeitraum Jänner bis Juni 2018 waren VW, Skoda und Seat.

