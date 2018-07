Wohnraum in Wien: "Hohe Baukosten könnten zu echtem Problem werden"

Der Wohnungsneubau in Wien ist zwar stark gestiegen, deckt aber den jährlichen Bedarf an zusätzlichem Wohnraum noch immer nicht ab. Im ersten Halbjahr wurden laut EHL in Wien etwa 4600 neue Wohnungen fertiggestellt - das waren um rund 4,1 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Nachfrage werde das Angebot aber auch in den kommenden Jahren übersteigen, ist sich Sandra Bauernfeind, die Geschäftsführende Gesellschafterin der EH, sicher.

Verschlechtern könnte sich jedoch die Situation, wenn der Trend bei den Baukosten anhält. Diese haben sich EHL zufolge heuer gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 um zehn bis 20 Prozent erhöht. Baugrund wiederum hat sich zuletzt nur noch moderat verteuert - die Preise bewegen sich bereits auf sehr hohem Niveau. Grundkosten von weniger als 1.000 Euro pro Quadratmeter sind in Wien laut EHL "praktisch nicht mehr zu finden".

"Wenn die hohen Baupreise kein vorübergehender Ausreißer sind, sondern das aktuelle Niveau beibehalten, wird das ein echtes Problem für den Gesamtmarkt", meint Bauernfeind. Schon jetzt würden Projekte verschoben, weil sich die Kalkulationen nicht mehr ausgingen.

Innenstadt weiter am teuersten

Grundsätzlich erwartet Bauernfeind, dass die Kaufpreise für Eigentumswohnungen und Mieten in Wien in den kommenden Jahren moderat anziehen werden - die rasanten Anstiege wie in den zurückliegenden Jahren werde es vorläufig nicht mehr geben, einen Rückgang aber noch viel weniger.

In Wien waren für Eigentumswohnungen im mittleren Preissegment im ersten Halbjahr um rund 2,4 Prozent mehr zu bezahlen als vor einem Jahr. Gleichzeitig stiegen die Mieten um etwa 1,8 Prozent, heißt es in einer Studie des Immo-Consulters EHL. Der mit deutlichem Abstand teuerste Bezirk war einmal mehr die Innere Stadt mit durchschnittlichen Quadratmeterpreisen von rund 14.900 Euro. Über 5.000 Euro pro Quadratmeter waren im Schnitt in den beiden Bezirken Josefstadt und Neubau zu bezahlen. Am günstigsten waren die Wohnungen in Simmering und Floridsdorf.

Hier gibt es eine Übersicht über alle Wiener Bezirke- bitte in die Karte klicken:

(APA/red.)