Noch nie hat China so viel in die USA exportiert

Ungeachtet der Handelsspannungen zwischen den USA und China florierte der Warenaustausch zuletzt in ungeahntem Ausmaß. Vor allem der Export aus dem Reich der Mitte läuft auf Hochtouren. So wurden im Juni Waren im Wert von 42,62 Milliarden Dollar aus China in die USA importiert - ein neuer Rekordwert. Auch der chinesische Handelsüberschuss im bilateralen Warenaustausch erreichte mit 28,97 Mrd. Dollar einen Rekord. Damit unterstreichen beide Werte die Gründe, weshalb die USA Strafzölle eingeführt haben, um einen ausgeglicheneren Handelsaustausch herzustellen.



China, die weltweit größte Exportnation, profitiert generell von der globalen Nachfrage. So stieg der gesamte Export des Landes im Juni um 11,3 Prozent auf Dollarbasis, wie der chinesische Zoll am Freitag bekanntgab. Der Import legte um 14,1 Prozent zu, obwohl 21,3 prozent prognostiziert worden waren. China verzeichnet damit im Juni einen generellen Handelsüberschuss von 41,61 Mrd. Dollar.



Was übrigens die Zahlen für das erste Halbjahr betrifft, so ist der Warenaustausch mit den USA um 13,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 301 Mrd. Dollar gestiegen, wobei der Zuwachs von Chinas Exporten größer war (13,6 Prozent) als die Einfuhren (11,8 Prozent).



Noch schneller als der bilaterale Handelsautausch mit den USA im ersten Halbjahr stieg Chinas Außenhandel insgesamt - und zwar um 16 Prozent. Auffällig dabei: Chinas Einfuhren legten seit Jahresanfang im Vergleich zum Vorjahr besonders stark um 19,9 Prozent zu.

Ein "Rüpel"

Indes wirft China den USA im Handelsstreit Kriegstreiberei vor. Die Volksrepublik und die USA hätten Gespräche geführt und diese seien gut vorangekommen, doch die Regierung in Washington habe das ignoriert und einen Handelskrieg angezettelt, sagte Vize-Handelsminister Wang Shouwen am Donnerstag. "Die Vereinigten Staaten haben den Krieg begonnen." Die USA seien ein Rüpel ("bully"), dem man "die Waffe" abnehmen müsse. China werde sich verteidigen, kündigte der Minister an.

