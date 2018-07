Höchstes Lob von US-Notenbankchef für Trump

Die US-Konjunktur profitiert nach Einschätzung von Notenbank-Chef Jerome Powell noch mehrere Jahre von der Wirtschaftspolitik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. "Ich denke, die Wirtschaft befindet sich in einer wirklich guten Lage", sagte der Präsident der Federal Reserve am Donnerstag in einem Interview der Radioanstalt Marketplace.

"Wenn man die Steuern senkt und die Ausgaben erhöht, wird man aller Voraussicht nach mehr Aktivität erleben. Man wird wahrscheinlich mindestens für die nächsten drei Jahre erhebliche Unterstützung der wirtschaftliche Aktivität sehen."

Trump hat unter anderem die größte Steuerreform seit mehreren Jahrzehnten in Kraft gesetzt.

(Reuters/red.)