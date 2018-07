Wien ist Österreichs wettbewerbstärkstes Bundesland

Wien, Salzburg und Tirol zählen in Österreich zu den wettbewerbsfähigsten Regionen, können aber mit den Spitzenreitern in Europa Stockholm, London und Zürich nicht ganz mithalten. Zu diesem Ergebnis kommt das unabhängige Schweizer Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics, das 181 europäische Regionen in 15 Ländern unter die Lupe genommen hat. Überhaupt befinden sich die Hälfte der Top 10-Regionen laut sda in der Schweiz. Österreichs neun Bundesländer liegen rund um den Mittelwert (100) aller analysierten Regionen.

All den starken Regionen sei gemeinsam, dass sie über eine gut laufende Konjunktur sowie über eine hohe Produktivität der exportierenden Industrie verfügen. Irland und Luxemburg, die das Ranking anführen würden, wurden nicht berücksichtigt, da sie als Staaten zählen und nicht als Region.

Zu den drei wichtigsten Erfolgsfaktoren für eine Region zählt das BAK ein konsistentes wirtschaftliches Wachstum, eine hohe Standortqualität sowohl für Firmen als auch für hoch qualifizierte Mitarbeiter und eine ökonomische Struktur, welche künftiges Wachstum ermögliche.

Europaweit gesehen schneiden Zentral- und Nordeuropa besser ab als Süd- und Osteuropa. Am Ende der Attraktivitätstabelle liegen die wichtigsten Wirtschaftsregionen Spaniens und Italiens, auch wenn gerade die spanischen Regionen - und dort insbesondere die Balearen - laut BAK zuletzt etwas aufgeholt haben.

