Wie oft müssen wir jetzt 60 Stunden arbeiten?

Quiz zur Arbeitszeit Zum Aufwärmen. Wie lang ist eigentlich die gesetzliche Normalarbeitszeit pro Woche in Österreich? Wann wurde diese 40-Stunden-Woche eigentlich gesetzlich festgelegt? Die Regierung hat nun den sogenannten „Zwölf-Stunden-Tag“ beschlossen. Wie hoch wird die Normalarbeitszeit künftig sein? Der Unterschied ist, dass die maximale tägliche Höchstarbeitszeit verlängert wird. Wie lange darf (laut Gesetz ohne Berücksichtigung von Betriebsvereinbarungen) derzeit maximal pro Tag gearbeitet werden? Das heißt, künftig kann dauerhaft zwölf Stunden am Tag und 60 Stunden die Woche gearbeitet werden? Und wie hoch darf die maximale Arbeitszeit pro Tag laut EU-Recht sein? Wenn die Normalarbeitszeit in Österreich 40 Stunden pro Woche beträgt. Wie viel arbeiten die Österreicher dann im Schnitt? Wo liegt Österreich damit im Vergleich zu anderen EU-Ländern? Sind Beschäftigte in Österreich verpflichtet, Überstunden zu machen? In Österreich beträgt der gesetzliche Mindesturlaub fünf Wochen. Die Gewerkschaft fordert eine zusätzliche Woche. Wieviel Mindesturlaub sieht eigentlich die EU vor?