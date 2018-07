Zyperns wieder erlebtes Banken-Trauma

Das Szenario ist seltsam vertraut: Vergangenen Sonntag beschloss das zypriotische Parlament die Abwicklung einer ihrer Systembanken, der Cooperative Bank of Cyprus. Es wird eine „Bad Bank“ geschaffen, in die unbediente (faule) Kredite und andere Vermögenswerte in Höhe von 8,3 Milliarden Euro eingehen. Abgesichert wird die Eigentümerin Hellenic Bank durch staatliche Gegengarantien in Höhe von 2,6 Milliarden Euro.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 15.07.2018)