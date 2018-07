Wie die USA mit politischen Sanktionen wirtschaftliche Rivalen ausschalten

Es kann vieles sein, woran US-Präsident Donald Trump gedacht hat, als er am Donnerstag in Brüssel sagte, dass sein russischer Amtskollege Wladimir Putin „letztlich ein Konkurrent“ sei. Ganz eindeutig wollte er damit ihr Verhältnis zueinander aus der Freund-Feind-Klassifizierung wegbringen und in eine andere Kategorie einordnen, wie er zu verstehen gab. Aber auch wenn er sich dabei nicht expressis verbis auf die Wirtschaft bezog, so lässt sich die Bezeichnung „Konkurrent“ völlig zutreffend auch so interpretieren.

(red.)