"Es ist zu einfach, drei Tage krankzufeiern"

Die Presse: Laut einer Umfrage der AK Oberösterreich sind nur die Hälfte der Leiharbeiter mit ihrem Leben zufrieden. Bei den unselbstständig Beschäftigten sind es dagegen 84 Prozent. Was machen Sie falsch?



Matthias Wechner: Aus Sicht mancher Arbeitnehmer mag vielleicht die Funktion des Angestellten auf Zeit nicht so befriedigend sein. Menschen haben gerne eine langfristige Perspektive, man ist natürlich zufriedener, wenn man auf einen längeren Zeitraum abgesichert ist. Es ist aber sicherlich ein Weckruf an uns als Beschäftige, darüber nachzudenken, wie wir attraktiver werden können.



Trenkwalder ist einer breiten Öffentlichkeit erst durch den Skandal vor einigen Jahren bei Amazon in Deutschland bekannt geworden, wo Beschäftigte „wie Leibeigene gehalten wurden“, schrieben damals Medien.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 17.07.2018)