VW-Konzern baut Marktanteil in Europa aus

Der Autoabsatz in Europa ist im ersten Halbjahr gestiegen. Wie der deutsche Branchenverband VDA am Dienstag mitteilte, wurden rund 8,7 Millionen Pkw neu zugelassen, rund drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Für die EU nannte der europäische Herstellerverband ACEA ebenfalls einen Zuwachs von knapp drei Prozent auf 8,2 Millionen Autos. Im vergangenen Monat stieg der EU-Absatz sogar um über fünf Prozent, wobei Zuwächsen in Deutschland, Frankreich und Spanien Rückgänge in Großbritannien und Italien gegenüberstanden. Für Österreich wurden 38.015 Neuzulassungen ausgewiesen, um 7,3 Prozent mehr als im Juni des Vorjahres. Im ersten Halbjahr stiegen die Neuzulassungen in Österreich um 3,4 Prozent.

Der VW-Konzern konnte heuer seinen Marktanteil in Europa von 23,4 auf 24,5 Prozent ausbauen, Peugeot Citroen kommt dank der Opel-Übernahme nun auf 16,1 Prozent, Renault verbesserte sich leicht auf 10,6 Prozent. Rückschlage gab es für BMW, Fiat Chrysler, Daimler und Nissan.

(Reuters)