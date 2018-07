Wienwert: Justiz verschärft Gangart

Wien. Es ist, gemessen an den Schulden, eine kleine Pleite – bisher hat Masseverwalter Norbert Abel in der Insolvenz der WW Holding mit 36 Mio. Euro nur die Hälfte der angemeldeten Forderungen anerkannt. Der Bankrott der Immobiliengruppe Wienwert, die ab Jänner wie ein Kartenhaus zusammenkrachte, ist allerdings einer der spektakulärsten Insolvenzfälle und ein Wirtschaftskrimi sondergleichen.



Die ganze Dimension des Falles zeichnet sich erst in Grundzügen ab, weil die Aufarbeitung noch lange dauern wird. Faktum ist aber: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA), die die Ermittlungen schon im Frühjahr ausgeweitet hat, verschärft ihre Gangart.