Trump droht China mit neuen Zöllen

Washington. US-Präsident Donald Trump droht damit, Zölle auf chinesische Einfuhren im Wert von 500 Milliarden Dollar (431 Mrd. Euro) zu verhängen. Im US-Sender CNBC sagte er am Freitag mit Blick auf das Handelsdefizit mit China: „Die USA liegen gewaltig zurück.“ Er sei „bereit, bis 500 zu gehen“.

Die USA haben bereits chinesische Importe im Wert von 34 Mrd. Dollar mit Zöllen belegt, woraufhin China gegen US-Einfuhren in gleicher Höhe Strafzölle verhängte. Trump hatte bereits in der Vergangenheit mit weiteren Zöllen gedroht, sollte China nicht sein Verhalten im Umgang mit geistigem Eigentum und bei Subventionen für die Hightech-Industrie ändern.

Unterdessen sagte William Zarit, Präsident der Amerikanischen Handelskammer, dass US-Firmen in China die Folgen des Handelsstreit bereits bemerkten. „Unsere Unternehmen spüren den Druck.“ Fast 80 Prozent der befragten Mitglieder der Kammer sagten, dass Zölle ihre Arbeit in China in gewissem Maße beeinträchtigen könnten, auch wenn noch nicht gesagt werden könne, wie weit, so Zarit. (Reuters/DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2018)