Die Verlierer der Sommersaison 2018

Etwas ist diesen Juli anders auf Mallorca. Es sind nicht die kleinen Grüppchen von Einheimischen, die gegen den Massentourismus auf ihrer Insel auf die Straßen gehen. Sie gibt es nach wie vor. Aber das, wogegen sie protestieren, sieht man seltener: Touristen. Diesen Juli gibt es freie Betten auf Mallorca. Und die Insel ist keine Ausnahme in Spanien. In vielen iberischen Badeorten, die sich in vergangenen Sommern nicht vor Gästen retten konnten, gibt es zur Hauptreisezeit freie Zimmer.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 21.07.2018)